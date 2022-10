Ahora Frida Sofía, contacto nuevamente al periodista Gustavo Adolfo Infante, enviándole, una serie de mensajes y notas de voz al durante la trasmisión del programa ‘De Primera Mano’.

«Creo que lo que más asco me da es cuando dice: ‘es que es familia’. No, señor o lo que seas, pedófilo, asqueroso, no soy tu fuckin… familia. A veces la sangre no es tan gruesa, cabrón, pedófilo, culer…. Ya sé que es un narcisista psicópata que no tiene empatía y no siente absolutamente nada, pero ¿Por qué no se pone a hablar de las vidas que debe? A la gente que mató, al mesero. ¿Por qué no habla de todas esas cosas? Puerco», expresó Frisa Sofía en un audio enviado al conductor.