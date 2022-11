México.-Fofo Márquez se ha convertido en uno de los personajes más polémicos del momento en las redes sociales. Y es que el influencer tapatío ha logrado hacerse de fama sobre todo por el escándalo que protagonizó cuando cerró una avenida en Guadalajara y recientemente por haber presumido la compra de unos exclusivos tenis en más de 7 millones de pesos.

Pero parece que esta carrera de excesos ha llegado a su fin ya que el influencer ha anunciado su retiro de las redes sociales tras la muerte de su padre.

ADVERTISEMENT

La fama de Fofo Márquez comenzó luego de que el youtuber español Dominguero (con 3.68 millones de suscriptores) mostró su extravagante estilo de vida. Logrando millones de reproducciones, sus seguidores en redes comenzaron a llegar. Tras esto, su Tiktok e Instagram comenzaron a ganar terreno con fans y haters que observaban lo que hacía con su dinero.

Fofo Márquez confiesa que tuvo miedo a las amenazas Muere el papá de Fofo Márquez; influencer se despide en redes: «gracias por ser el mejor mentor» En el anuncio que hizo en Instagram este miércoles sobre la muerte de su padre, Fofo Márquez también aprovechó para dar una noticia sobre su futuro en las redes sociales.

Compartió su decisión de retirarse de las redes ya que no tendrá tiempo de hacer contenido, pues «debe convertirse en hombre»: “Se acabó mi etapa del niño millonario y viene una nueva etapa para mí que es convertirme en un hombre. Gracias a todos los que vivieron la experiencia de las redes y me acompañaron en este hobby que ya acabó, ya terminó, ya no tendré tiempo de hacer contenido.

Me despido de todos ustedes, gracias por su apoyo. Llegó el momento de convertirme en un hombre”, dice el comunicado. Asimismo Fofo publicó por primera vez una foto de su padre, ya que según menciona, nunca había subido una foto con él por lo que su identidad solo eran rumores o filtraciones.

“Nunca había subido una foto de mi padre pero se habían filtrado algunas de quien era o yo de quien era hijo”, escribió. La cuenta de Instagram de Fofo Márquez -@mr.fofomqz- tiene 3.4 millones de seguidores y es en donde principalmente el influencer subía la mayor parte de su contenido.

Se desconoce si continuará manejando esa cuenta o le dará un cambio al tipo de contenido de lujos y vida privilegiada, por el que se hizo famoso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fofo Marquez (@mr.fofomqz)

Fuente Agencia