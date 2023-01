“Empecé a sentir como si mil alfileres me picaran en todo el cuerpo, sentía caliente la cara, y el corazón lo sentía en las orejas, como si tuviera taquicardias o arritmias o lo que fuera, pero me sentía fatal”, explicó Florinda Meza.

La actriz que se inmortalizó en la televisión mexicana gracias al personaje de Doña Florinda y su querido Chespirito tuvieron que retirarse de la boda de Chantal Andere y Roberto Gómez Fernández, pues la visión de ambos se nubló por completo y no entendían qué les ocurría, pues al menos ella no había consumido sus bebidas con alcohol.

“Yo veía cómo la gente de pronto estaba lejos, lejos y luego sus caras se me acercaban, pero su cuerpo quedaba lejos, una cosa rarísima. Los semáforos, aunque estuvieran fijos, los veía como fuegos artificiales estallando, no lograba enfocar. Dije, ‘tal vez si me pongo los lentes, ya vea bien’, en ese entonces todavía no los usaba para manejar, pero se me habían olvidado en la fiesta, entonces me regresó por una calle, iba en sentido contrario, una patrulla nos detiene, y me dice ‘ah, bebió usted’, le dije ‘no, no, porque yo vengo manejando”, detalló la actriz.

El actor falleció unos años después

Aunque las autoridades ayudaron a la actriz, al final el accidente que sufrió no se pudo evitar, pues los efectos de las drogas que le fueron administradas sin su consentimiento -cocaína, LCD y metanfetaminas- tuvieron un efecto prolongado.

“Yo pensé que me estaba dando un infarto. Me quiere ayudar a bajar, me pone una pierna, me pone otra, me deja deteniéndome de la puerta, pero se acerca mi perro, por quitar al perro, empuja la puerta y me voy como regla contra el piso, yo le ordenaba a mis brazos y no me obedecían, entonces me partí la cara”, finalizó.

