México.- A través de redes sociales, Flor Amargo, una cantante que comenzó en las calles y más tarde se dio a conocer en La Voz México, explica lo que significa ser una persona trans no binaria como elle.

Para ello, Flor Amargo, de 36 años de edad, usó su piano con el que ejemplifica que las personas no deben resignarse a construir su vida basándose en el género con el que son asignados al nacer.

“Tú naces o siendo una nota negra o siendo una nota blanca, en cuestión de órganos sexuales puedes tener pene o puedes tener vulva, pero no porque te tocó tener una vulva solo vas a poder tocar un solo ritmo”

Enseguida, Flor Amargo asegura que al nacer se le asignó mujer; sin embargo, al mezclar las notas blancas con las negras es capaz de tocar distintas y maravillosas melodías, lo que significa haber decidido hacer lo que se necesita para su evolución y claro, lo que le hace feliz.

“Yo nada más no soy cuerpo, yo puedo crear toda una sinfonía con notas negras y blancas, ¿por qué quedarme con lo que dicen que tengo que ser en la vida? Hay notas blancas y negras, pero yo decido cómo quiero mi sinfonía, de qué género la quiero, cómo quiero que suene”

Su objetivo es aconsejar a su público a ser y hacer lo que quiera, lo que los haga feliz y no lo que la sociedad exige. “Que no te defina lo de afuera, defínete tú, con tu alma, tus convicciones, tu ser, tus sentimientos”, remata.

Flor Amargo es orgullosamente una persona trans

Tras publicar una serie de tuits con los que apoya a la población trans -a la que pertenece- Flor Amargo vuelve a pronunciarse orgullose de lo que es.

“Su privilegio no les deja ver que existimos y resistimos, 100% trans”, escribió en Twitter; no obstante, sus palabras y explicaciones no habrían sido entendidas.

Personas le pidieron no buscar 5 minutos de fama cambiando de género y preferencias así como le recuerdan estar interesadas en su talento y no en su vida.

“Ok, ¿mañana qué género serás? Neta Flor, no sigas con esto, tú sola estás alejando a tus fans. La mayoría de la gente te seguimos por tu talento, no queremos saber tus preferencias”,

“¿Qué privilegios supones que hay? Por cierto, que cambiazo de género de ayer a hoy”, “¿A que privilegios te refieres? ¿Qué derecho te hace falta que sí tienen los demás? A menos que no seas humana”,

“A como chingas, apáguenle el módem a la señora que acaba de descubrir la ideología progre para salvar los 5 gramos de carrera que tiene”, se lee entre comentarios.

