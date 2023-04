México.-Mariella Navarro, quien era una amiga cercana de Julián Figueroa, subió un video que supuestamente fue grabado un día antes de la muerte del hijo de Maribel Guardia, quien murió en su casa en la Ciudad de México.

La reunión habría ocurrido el sábado anterior al día de su fallecimiento; en dicho video el joven y su amiga están cantando juntos ‘Acá entre nos’, uno de los temas más populares de Vicente Fernández.

En el clip se le ve a Julián muy contento mientras canta junto a la joven, quien, al subir sus historias en Instagram, escribió lo siguiente: “gracias por compartir un cachito de tu vida conmigo. Descansa en paz”, esto acompañado de un emoji de corazón blanco y de una paloma.

Cabe mencionar que los videos ya fueron borrados por la joven, quien al parecer también borró sus redes sociales, sin embargo, internautas rescataron los videos y los postearon en Internet.

“Y me parte el alma saber que no estuve para ti en los últimos momentos de tu vida, ahora comprendo la insistencia que tenías por hablar, eran las 4 am y un simple mensaje pudo haber cambiado mucho, mi vida está en shock y no puedo asimilar la noticia, sólo me queda pedirte perdón por no haber respondido ese último mensaje”.

🚨 ULTIMAS IMAGENES DE JULIÁN FIGUEROA el sábado con su amiga Mariella 🚨 🕊️QUE DESCANSE EN PAZ 🕯️✝️ El sábado fue el natalicio de su papá JOAN SEBASTIÁN #JulianFigueroa #MaribelGuardia #JoanSebastian #josemanuelfigueroa #julian_figueroa #Maribel_guardia pic.twitter.com/5j38sQtID5 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 10, 2023

Con Información de Agencia