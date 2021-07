México.- Un video en el que José Manuel Figueroa y Farina Chaparro fueron captado está dando de que hablar, nuevamente el hijo del legendario Joan Sebastian fue evidenciado realizando actos de violencia de género.

La modelo Farina filtró videos de una pelea con Figueroa en la que él, hace comentarios en forma de burla contra su ex pareja luego de que esta comenzara a llorar.

Cabe recordar que en el pasado José Manuel Figueroa fue denunciado por Ninel Conde por violencia de genero, esto como antecedente a las acusaciones de violencia que hace Farina.

Así llorando quiero que me grabes, estoy cansada de cada humillación, tengo aquí siete horas y no has dejado de humillarme. Este golpe me lo hiciste a los diez minutos de haber llegado».

Aun el cantante no ha puesto objeción alguna ante las acusaciones, pero se avecina una gran polémica para el heredero de Joan Sebastian.

Luego de que las imágenes que prueban la relación tóxica entre el artista y quien fuera su última pareja sentimental, comenzaran a circular en redes, el cantante, de 46 años de edad, será demandado por su ex.

En entrevista para el programa De primera mano, el abogado Alfonso Arnáez aclara el proceso que realizará la modelo en contra del José Manuel.

¡José Manuel Figueroa enfrenta una fuerte polémica! El cantante es señalado de violencia, humillaciones y fuertes peleas contra la modelo Farina Chaparro. Aquí el video y audio de la controversia.#PájarosEnElAlambre🐦 en #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/bPyMN7DCC3 — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) July 21, 2021

«Cuando se trata de una denuncia de violencia familiar es obligación de la fiscalía practicar una valoración psicológica a la víctima, en este caso a la señorita Chaparro. Claramente tiene una afectación emocional, derivada del trato y de la relación que tuvo con el señor Figueroa durante casi un año… Esto se va a acreditar mediante un dictamen psicológico que practiquen los peritos de la misma fiscalía», explicó el abogado Alfonso Arnáez.

La denuncia ya la venimos preparando desde hace más o menos un mes y medio, estamos recabando todos los datos de prueba con los que cuenta la señorita Chaparro; videos, audios, mensajes por WhatsApp», aseguró el abogado.

«Ella no quería hacer público esto, ella quiere denunciar ante las autoridades… Su intención no es ninguna remuneración económica, lo único que busca es que se haga justicia… Vamos a denunciar ante la fiscalía directamente la semana que entra», concluyó el defensor de Farina Chaparro.

