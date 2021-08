La comediante Lilia Arriaga, mejor conocida como La Chupitos dio declaraciones sobre cómo fue su vida durante su paso por Televisa, al asegurar que fue constantemente rechazada y atacada.

En entrevista televisiva la Chupitos aseguró que las críticas hacia su persona eran por el papel que interpretaba de una persona con problemas de alcoholismo, sin embargo, aclaró que en ningún momento ella tuvo la intención de incitar a esa actividad.

Fui atacada, muy rechazada. La Chupitos tampoco quiere decir ‘Tomen’. O sea, tomen con medida para que no terminemos así, porque la persona que tiene el problema de alcoholismo no nació así, por algo está así, por eso es una enfermedad”, dijo.

La sacaron de varios rodajes

Durante la entrevista, Lilia Arriaga afirmó que los ataques también eran hacia su persona, fuera de su personaje y que incluso la retiraron de algunas filmaciones por equivocarse.

Me llegaron a sacar. Me agarran para la posada de publicistas que hacían. Yo era nuevecita en esto. Entonces fue de ‘A ver, qué es lo que vas a decir’, entonces yo dije mi rutina. En el momento que empiezo el show, algo no gustó y me cortaron, me sacaron, me apagaron el micro. Yo veía mucho movimiento”, comentó.

Reveló que en los regaños la acosaban al mencionarle que su carrera como actriz de televisa se había terminado y que no se volviera a presentar a las grabaciones.

Me sacan y me dieron un regañadón, y me decían: ‘En tu vida vuelves a pisar Televisa, aquí se acabó tu carrera’”. “Y yo decía: ‘¿Cuál carrera?’. Yo iba empezando. No tomé la dimensión de lo que había pasado. Estaba tan nerviosa que se me borró la mente. Creo que fue el error más grande que según cometí”, reveló.

Con información de Milenio.