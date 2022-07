“Me dijeron ‘queremos las exclusivas de tu vida privada’… Dije ‘no, pero si quieren hablar de mi trabajo con mucho gusto’”, reveló el consagrado actor sin revelar qué medios le ofrecieron dinero por hablar de su vida privada.

Las reacciones de inmediato no se han hecho esperar, pues incluso su nombre se ha colado entre las tendencias más importantes del país, pues la insistencia de muchas personas porque hable abiertamente sobre su sexualidad y sus parejas ha generado morbo que también ha sido contraatacado por sus fans más fieles.

“Si Fernando quiere o no decir si es gay, hetero, bisexual o lo que sea es muy su problema”. “Justo por reacciones como esas es que muchos artistas que si son LGBT+ no hablan de ello”. “Si él es o no es a nosotros debe valernos, lo que importa es lo que hace en la pantalla chica como desde hace más de dos décadas en Televisa”. “Yo creo que no es gay pero se entiende que no quiera tampoco hablar de sus novias porque todos hacen un circo de lo que sea que tenga que ver con él”, escribieron en redes sociales.

“El conde: amor y honor”: el regreso de Colunga a la actuación

La ficción, que también protagoniza Ana Brenda Contreras, comenzó a grabarse a principios de junio en México con un reconocido elenco de actores, entre los que se encuentran Marjorie de Sousa, Sergio Sendel, Chantal Andere, Víctor González, Helena Rojo y Omar Fierro. La producción de Telemundo marca el gran regreso de Fernando Colunga al mundo de los melodramas.

