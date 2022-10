“He estado trabajando detrás de las cámaras, he estado escribiendo, produciendo, no he parado, he estado preparando este trabajo que yo sé que muchas veces no se sabe lo que hay detrás de esto, pero he estado preparándolo alrededor de dos años”, inicio Fernando.

Sobre sus redes sociales, el histrión dejó en claro que ama tener una convivencia con su público y darles atención, sin embargo, suele estar tan ocupado que no podría atenderlos a través de una pantalla, es por eso que decide demostrar su agradecimiento frente a las cámaras.