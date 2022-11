Estados Unidos.-Kit Connor, uno de los protagonistas de la serie Heartstopper de Netflix, se ha visto a anunciar que es bisexual. No lo ha hecho porque quisiera decirlo; sino porque se ha sentido forzado por los fans de la ficción. Y le ha sentado realmente mal hacerlo de esta manera.

«Vuelvo por un minuto. Soy bisexual felicidades por obligar a un chico de 18 años a salir del armario. Creo que algunos no entendieron el sentido de la serie. Adiós», ha tuiteado el actor, visiblemente afectado por toda la presión que ha tenido que soportar hasta su confesión.

La serie de Netflix está basada en Heartstopper, la novela gráfica de Alice Oseman, y está protagonizada por Connor y Joe Locke como Nick y Charlie, dos compañeros de clase que se enamoran y comienzan una relación. No obstante, la relación es clandestina porque Nick, que es una estrella del fútbol americano universitario, todavía no oficializado que es homosexual.

Parte de los fans, que son legión, han extrapolado la trama a la vida real, por lo que han estado acosando a los actores con cuestiones de su vida privada. Connor no ha aguantado más y ha acabado cediendo. El tuit, que acumula más de medio millón de me gustas, ha recibido un gran apoyo por parte de los verdaderos seguidores de la serie.

En una entrevista con Entertainment Weekly, Connor aseguró que una vez que leyó los cuatro volúmenes de la novela gráfica, se sintió identificado y supo que era un proyecto en el que tenía que formar parte de alguna manera. Incluso llegó a hacer una audición para el papel de Charlie.

Los compañeros de Connors también han querido expresar su rechazo por la desagradable experiencia que ha tenido que vivir. Kizzy Edgell, que interpreta a Darcy en la ficción, lo tiene claro: «Te amo, Kit, siento que esto haya sido tan asquerosamente duro contigo. Has sido tratado tan injustamente».

back for a minute. i’m bi. congrats for forcing an 18 year old to out himself. i think some of you missed the point of the show. bye

— Kit Connor (@kit_connor) October 31, 2022