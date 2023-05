México.-El público mexicano continúa sorprendiendo a sus estrellas favoritas con las creaciones que han hecho en su honor. Durante 2022 cautivaron a My Chemical Romance, Harry Styles, Paramore, Lorde, Rosalía y muchos otros cantantes con peluches de Dr. Simi personalizados y clásicos carteles con declaraciones de amor.

Entre las múltiples muestras de cariño que se viralizaron destacó una imagen que creó un fan de Belinda. Y es que no dudó en aprovechar todas las especulaciones que giraban en torno a la vida amorosa de la intérprete española tras su rompimiento con Christian Nodal para convertirla en la Patrona de los enculados con un montaje repleto de querubines.

La imagen ganó tanta popularidad en redes sociales que incluso Belinda la retomó en sus conciertos con una oración burlesca sobre sus escándalos: “Patrona de los enculados, reina de los amarres y del sapito encantado. Te pido me hagas el milagro pa’ que también se enculen conmigo y mi nombre lo lleven tatuado”.

Ningún otro artista contaba con un homenaje similar hasta hace unas horas, pues una mujer poblana sorprendió a Alejandro Fernández con un montaje de su rostro en una imagen de Sagrado Corazón de Jesús junto a un cartel con la leyenda: “Mi mamá quiere ser tu suegra”.

El equipo del Potrillo fotografió a la fanática en cuestión mientras disfrutaba del concierto que ofreció el integrante de la dinastía Fernández en la Feria de Puebla 2023. Fue así que durante las primeras horas de este viernes 28 de abril el intérprete de Me dediqué a perderte reaccionó a las fotografías en cuestión en su cuenta de Instagram.

“Ya he visto TODO!!!! Me volaron la cabeza, poblanos locos! Gracias por siempre recibirme con ese espíritu de fiesta y por la magia que le ponen a cada noche juntos. ¡La pasé bien chingón! ♥🇲🇽. Pd: Creo que haré concursos de creatividad de carteles con todo respeto a los creyentes, este si que me hizo reír!”, escribió.

Alejandro Fernández tomó con humor la imagen y, con mucho respeto para todos los creyentes de la religión católica, reconoció la originalidad que tuvo su fan. Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar y la sección de comentarios se llenó tanto con comentarios burlescos como con críticas por jugar con una imagen religiosa.

“San Alejandro Potrillo”. “¡¡Para que veas como nos traes!!”. “Mis hijos te reconocen como su padre”. “Es el mejor cartel que he visto genial”. “Ya sé a quién rezar, San Potrillo qué me de un besito el Potrillo”. “Hasta de Santo te ves hermoso… hazme un milagrito, dame un besito”. “Ahora sí nos puedes perdonar todos nuestros pecados”. “Las locuras que desatas”, fueron algunas reacciones.