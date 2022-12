México.-Durante este fin de semana se llevaron a cabo en el Estadio BBVA en Monterrey, Nuevo León, dos presentaciones de Bad Bunny, las cuales tuvieron un lleno total y causaron furor entre sus fans; una de ellas se llevó un peculiar recuerdo, pues su hermano atrapó uno de los tenis que el cantante aventó hacia el público.

En un video que compartió la usuaria de TikTok @biancasaldivar120294 se ve el momento en el que el puertorriqueño se quitó su calzado y lo arrojó, entonces un hombre lo atrapó de entre todos los fans que querían alcanzarlo. Por ello el resto del concierto estuvieron cargando, bailando y cantando con el calzado.

Los fans del cantante le comenzaron a escribir varias preguntas acerca de la zapatilla deportiva, así que el 6 de diciembre compartió un video nuevo en el que resolvió todas las dudas: “Ya les voy a contestar todas las preguntas del tenis famoso. Es un Adidas Ultra Boos. Calza del 10.5 o sea 8.5 mexicano. Es un tenis muy bonito, precioso. Así tal cual se lo quitó, así nos llegó”.

Después se acercó el calzado al rostro y comenzó a olfatearlo, enseguida comentó: “huele, huele, al amor de mi vida”.

Muchas jóvenes le dieron recomendaciones sobre qué hacer con el preciado objeto: “yo lo pondría en una caja de acrílico”, “yo te lo compro, amiga, oferta seria”, “hermana, te envidio”, “esta señorita es la favorita de dios”, “hermana, hagámosle brujería, yo te guío”.

Otro gran momento de sus presentaciones en Monterrey fue cuando el cantante habló con una pareja sobre su bebé que estaban esperando y ellos dijeron que lo había bautizado. “Un aplauso para esta bonita pareja. Un mexicano más, yo ni me he casado, ni tengo hijos. Yo cuando veo eso todavía me sorprende, así que felicidades por eso”, dijo Bad Bunny.

