México-. A través de Twitter, una fan de Bad Bunny reveló que pagó 10 mil pesos por ir a su concierto; sin embargo, “no lo vale”.

En un hilo de Twitter, una fan de Bad Bunny contó su experiencia durante el concierto que ofreció el pasado 3 de diciembre en el estado BBVA en Monterrey.

Y es que tal y como lo puso en su Twitter, la fan de Bad Bunny aseguró que aunque se la pasó bien, no valía los 10 mil pesos que pagó y estas fueron sus razones.

La fan dio las razones del porqué el concierto de Bad Bunny no valían los 10 mil pesos que pagó, pues ella esperaba un show diferente, a la altura de lo que invirtió.

Según ella, en el concierto de Bad Bunny no había nada “novedoso”, casi ni se veía e incluso dijo que las luces tampoco ayudaron y según ella, el show valía a lo mucho solo 4 mil pesos.

Y no es que pida trato especial, pero wey se notaba q solo decía lineas aprendidas, nisiquiera intentaba platicar o algo idk

Anyways, disfruten su concierto, les recomiendo a los q vienen a VIP no estar donde están todos amontonados enfrente, no vale NADA la pena

— 안게리카 🇲🇽 (@angielovesid) December 4, 2022