Muchas personas llegan a pensar que la vida de una celebridad es mucho más sencilla y está alejada de los problemas, pero la realidad es que las y los famosos también pasan por momentos complicados que incluso frenan sus carreras artísticas. Este es el lamentable caso de la actriz Angélica Jaramillo, conocida por su participación en la serie «La reina del sur» y que ahora se enfrenta a una dura batalla personal contra las adicciones, una situación que ha generado preocupación entre sus seguidores y su familia.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que la también empresaria preocupó a sus fans desde el pasado 15 de agosto, cuando en medio de una transmisión en vivo confesó que lleva varios años consumiendo sustancias y ahora, éstas se han vuelto un problema que le está robando la vida y la felicidad, pues afirmó estar bajo los efectos de las sustancias en ese momento y no encontrar una salida para dejar de usarlas.

Estoy drogada. Llevo varios años consumiendo drogas y no me hace feliz, es una felicidad momentánea para evitar pensar en los temas difíciles que he tenido que enfrentar en mi vida, declaró Angélica Jaramillo a través de sus redes sociales.

Esta declaración sacudió a sus seguidores, quienes no sospechaban de la profundidad de los problemas que atravesaba, por lo que su confesión desató una ola de solidaridad en redes sociales, con mensajes de apoyo y aliento que llegaron de diferentes partes del mundo.

Después de que las declaraciones de Angélica Jaramillo se hicieron públicas, la familia de Angélica, especialmente sus hermanas Laura y Sofía Jaramillo, emitieron un comunicado expresando su preocupación por la situación y asegurando que estaban dispuestos a ayudarla.

Queremos agradecer a todos por su preocupación y por los mensajes que hemos recibido tras la reciente confesión de nuestra hermana. Este ha sido un tema muy difícil y doloroso para nuestra familia durante muchos años. Hemos estado luchando junto a ella y tratando de ayudarla para superar esta difícil situación, escribió Laura Jaramillo en su cuenta de Instagram

En las semanas posteriores a la publicación del video, Laura Jaramillo publicó en sus redes sociales una foto junto a Angélica mientras realizaban ejercicio, acompañada de un mensaje de esperanza. «Ella hablará en su momento, pero aquí está con la mejor voluntad. Me sorprende que estoy viendo una luz, que hace mucho tiempo no veía, de esperanza», expresó Laura, dejando entrever que la actriz estaba haciendo un esfuerzo por mejorar.

Y es que a pesar de los intentos por ayudarla, la situación de la actriz no ha mejorado de manera significativa e incluso sus hermanas admitieron que la situación empeoró tras hacerse pública su lucha, por lo que ahora piden respeto por la situación que vive su familia y la misma Angélica.

Lamentablemente, tras hacerse público su problema, en lugar de mejorar, la situación empeoró. A pesar de todos nuestros esfuerzos como familia, no pudimos ayudar a Angélica, ya que ella no se dejó apoyar, dijeron Laura y Sofía Jaramillo.

El caso de Angélica es un ejemplo más de cómo la fama y la presión mediática pueden amplificar problemas personales, especialmente en el ámbito de la salud mental y las adicciones.

Hace apenas una semana, la familia de la modelo colombiana Angélica Jaramillo informó que se encuentra en una clínica de rehabilitación en Medellín para tratar sus problemas con el consumo de sustancias. Aunque la decisión fue tomada en conjunto con su familia, no fue un proceso fácil y ha implicado un desafío emocional profundo tanto para la propia Angélica como para las y los miembros de su familia, quienes han expresado su apoyo incondicional en esta difícil etapa.

La familia Jaramillo ha sido clara al afirmar que la decisión de internar a Angélica en un centro especializado no estaba arrepentida ya que después de años de lidiar con las consecuencias del consumo de sustancias, finalmente tomó medidas decisivas para ayudarla. Sin embargo, como en muchos casos de adicciones, los primeros días de tratamiento son los más duros para los pacientes, ya que este es un momento crucial en el que se ponen a prueba tanto la voluntad del individuo como el apoyo de sus seres queridos.

Así mismo, Laura Jaramillo, hermana de la actriz, ha sido una de las portavoces más visibles del proceso que atraviesa la familia y en una reciente declaración en redes sociales, Laura agradeció a los seguidores de Angélica por su preocupación y buenos deseos. «No ha sido fácil, pero tenemos la fe intacta», comentó Laura, subrayando que el camino hacia la recuperación es largo y lleno de obstáculos, pero que confía plenamente en la fortaleza de su hermana.

En un mundo donde la vida privada de los famosos es escrutada constantemente, las dificultades de estas figuras públicas para enfrentarse a sus propios demonios se vuelven aún más complejas.

Por otra parte, Sofía Jaramillo, la hermana menor de Angélica, también ha sido una figura clave en este proceso y a través de sus redes sociales, ha mostrado su solidaridad y amor por su hermana en este difícil momento, pero también ha expresado lo desgarrador que ha sido para la familia presenciar el deterioro de la salud de Angélica debido al consumo de sustancias.

El futuro de Angélica Jaramillo sigue siendo incierto, pero su familia y seguidores tienen esperanza en su recuperación. El camino hacia la rehabilitación es largo y lleno de altibajos, pero con el apoyo adecuado, es posible salir adelante. El mensaje de Laura y Sofía Jaramillo es claro: no dejarán que su hermana enfrente esta lucha sola.