La familia de Jenni Rivera no quita el dedo del renglón, quieren honran la memoria de la fallecida cantante con una película biográfica, la cual podría ser protagonizada por Christina Aguilera. No, no se trata de una broma, es la candidata principal.

Rosie Rivera, hermana de la llamada ‘Diva de la banda’, confesó que están buscando a Christina Aguilera para proponerle el proyecto que dan por sentado será un éxito. En declaraciones para el programa Despierta en América, Rosie aseguró que ella tiene muchas cualidades para meterse en la piel de la mamá de Chiquis Rivera, además de que sería un sueño hecho realidad sobre todo porque Jenni Rivera la admiraba.

ADVERTISEMENT

«Primeramente, Jenni amó a Christina Aguilera por su fuerza y su voz, por su talento, su creatividad y belleza», dijo, además de destacar que la cantante, a su parecer, tiene la facilidad de bajar y subir de peso. Así como aplaude que sea latina.

«Es latina, pero también sabe inglés, sería un sueño hecho realidad más que nada por su fuerza», insistió sin dar más detalles sobre el elenco, la fecha de estreno e incluso el nombre de la próxima película biográfica.

Ya hay guionista para la película de Jenni Rivera

En entrevista con el programa De Primera Mano, con motivo del octavo aniversario luctuoso de Jenni Rivera, que tuvo lugar el pasado 9 de diciembre, la dinastía Rivera insistió en sus planes de realizar una película para honrar sus memoria, planes que ya están tomando forma y es que ya hay escritor.

Kate Lanier estará a cargo del guion; sin embargo, aunque ya hay una pluma que reescriba la historia, aún no hay director y mucho menos protagonista. La tarea no es sencilla y es que buscan a una persona mexicana-americana para ambos puestos.

En cuanto a la historia, ésta se basará en testimonios y declaraciones que cada integrante de la familia Rivera contó a Kate Lanier, la escritora.

con información de SDPnoticias