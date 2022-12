En una ocasión, un auto se detuvo en la avenida y mientras el conductor se bajaba a arreglar su asunto, cuando regresó le dio a Facundo 10 reales, casi 60 pesos mexicanos, una cantidad que dejó sorprendido al comediante.

Sin embargo, la suerte se terminó para el famoso cuando cambió de esquina e intentó limpiar el parabrisas de un auto blanco, pues el hombre que conducía se bajó del vehículo molesto y le preguntó qué estaba haciendo.

«¡Limpié mi carro hoy! ¡Voy a llamar a la policía! Esto no está bien, ¿por qué estás grabando. Esto no está bien», dijo el hombre con el celular en la mano. Al parecer la situación no se complicó, ya que Facundo compartió hace apenas unas horas una historia en Instagram.

