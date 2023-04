México.-Las botas rojas de la marca MSCHF se volvieron tendencia desde su salida al mercado, pues su color y forma tan característica se ganaron un sinfín de burlas en redes sociales, además de que su precio poco accesible fue motivo de críticas por los internautas.

Como ya es costumbre, una vez que salió el par original a la venta, no tardaron en salir las réplicas del calzado a un precio más accesible. Aunque muchos expertos en tenis y prendas de vestir de lujo no están en contra de la venta de artículos ‘fake’, recomiendan no buscar aparentar tener cosas que no se pueden pagar.

En redes sociales existen cuentas dedicadas a exponer a famosos que usan ropa o artículos supuestamente de lujo, pues a pesar de parecer replicas exactas, siempre hay algo que los delata. En esta ocasión fue Yeri Mua la influencer ‘cazada’ pues todo indica que sus botas MSCHF o de Astroboy, como fueron apodadas en redes sociales, son ‘fake’.

“Recientemente subió que tenía las botas de Astroboy, todo iba bien hasta que me di cuenta de que tenían varios detalles que no cuadraban. El primer detalle fundamental son las rayas de abajo, y creo que no tienen las palabras de MSCHF”, comienza explicando el tiktoker @bryanpaik7.

Además, el creador de contenido que asegura ya haber usado un par original de las botas de MSCH, menciona que el color es más opaco a comparación de las que presume Yeri Mua, que son muy brillosas “como si les hubiera puesto algo”.

“Damos por hecho que son totalmente fake”, finaliza.

Cabe señalar que durante una de sus transmisiones en vivo, Yeri Mua dio a conocer que las botas fueron un regalo de una tienda, sin embargo, nunca explicó que se trataba de una réplica.

El precio de las Big Red Boots de MSCHF supera los seis mil pesos mexicanos.

