Estados Unidos.-Una fuente cercana a August Alsina reveló a The Sun que el rapero revelará detalles de su romance con Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith. De acuerdo con dicha fuente, el artista hablará de lo ocurrido con la actriz en un libro.

“Se está preparando para firmar un contrato por un libro de mucho dinero que detallará sus relaciones románticas con Jada”, señaló.

Según la fuente anónima, el rapero siempre tuvo la autorización de Will Smith para salir con Jada.

“(Alsina) Siempre ha dicho que Will le dio permiso para estar con Jada, algo que ambos han negado públicamente. Él detallará sobre su tiempo con Jada y cómo pasó el tiempo viviendo en casas de Will mientras éste se encontraba filmando”, comentó.

En 2020, durante un programa en línea, Jada Pinkett reveló que le fue infiel a Will Smith con August Alsina, amigo de su hijo Jaden Smith.

“Entonces yo me metí en un enredo con August (…) Hace 4 años y medio o 4 empecé una amistad con August. De hecho, nos volvimos muy muy amigos. Todo empezó porque él necesitaba ayuda. yo quería ayudarlo con su salud, con su estado mental. Y yo también tenía mucho dolor, me sentía destruida y en el proceso de esa relación me di cuenta de que no se puede encontrar felicidad fuera de ti mismo”, mencionó la actriz.

Finalmente, la famosa, quien era entrevistada por el propio actor, confesó que mantuvo un romance con el rapero.

“A medida que pasaba el tiempo, me metí en otro tipo de enredo con August. Solo quería sentirme bien. Había pasado tanto tiempo desde que no me sentía bien. Y fue una alegría ayudar a sanar a alguien”, puntualizó.

