Ya sin su cabestrillo, Eugenio Derbez se ha mostrado recuperado e incluso viajó a México para poder celebrar la Navidad con su familia.

A unas horas de celebrar la Navidad, Eugenio Derbez sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje en sus Instagram Stories con motivo de esta celebración.

Junto a Alessandra Rosaldo y Aislinn Derbez de 36 años de edad, Eugenio Derbez compartió que ya se encontraba mejor de su hombro, excepto cuando su hija se recargaba en él.

“Ya hacía un buen rato que no posteaba historias, ya me siento mucho mejor de mi hombro. Nada más me duele cuando mi hija se me recarga”

EUGENIO DERBEZ

Lejos de mostrar su emoción por celebrar la Navidad en familia, Eugenio Derbez se mostró harto de los mensajes que envían las personas en estas fechas.

Eugenio Derbez señaló que estaba cansado de que las personas siempre compartieran los mismos mensajes pues parecía que solo copiaban lo mismo de cada año.

“Yo no quiero decir Feliz Navidad porque me choca que en esta época del año todo el mundo te manda mensajes que dicen lo mismo, es como si fuera copy paste”

EUGENIO DERBEZ

En su video Eugenio Derbez se mostró harto de recibir los mensajes Navideños pues señaló que es lo mismo cada año.

“Feliz Navidad, lo mejor, pásatela increíble en compañía de los tuyos, todas esas cosas que ya hemos leído hasta…”

EUGENIO DERBEZ

En ese sentido, Alessandra Rosaldo y Aislinn Derbez de inmediato le cuestionaron a Eugenio Derbez sobre entonces qué quería decir que fuera diferente a otros años.

Alessandra Rosaldo incluso le recordó que era bonito recibir mensajes de otras personas, pero Eugenio Derbez de inmediato señaló: “la gente pierde mucho tiempo”, pero en ese momento su esposa y Aislinn Derbez le señalaron que ya se le había acabado el suyo.

Aunque se muestra harto de los mismos mensajes, Eugenio Derbez vuelve a recomendar lo mismo del año pasado a sus seguidores

Eugenio Derbez señaló que cada año las personas pierden mucho tiempo en escribir los mismos mensajes de Navidad y en contestarlos.

“Lo que yo digo es que la gente pierde mucho tiempo escribiendo lo mismo que dicen todos los mensajes y uno pierde mucho tiempo leyendo lo mismo mensaje tras mensaje y contestando”

EUGENIO DERBEZ

En ese sentido Eugenio Derbez recomendó lo mismo que dice cada Navidad y Año Nuevo e invitó a las personas a no perder tiempo en las redes sociales.

Ante los cuestionamientos de Alessandra Rosaldo y Aislinn Derbez de que estaba haciendo lo mismo, Eugenio Derbez recomendó disfrutar a la familia en estas fechas.

“Yo les recomiendo lo que siempre les digo en cada Navidad y Año Nuevo, no pierdan el tiempo en Instagram. No pierdan el tiempo viendo mensajes de actores que les dicen cosas como las que les estoy diciendo, disfruten a su familia”

EUGENIO DERBEZ

Eugenio Derbez recomendó a sus seguidores apagar su Instagram para que puedan estar con su familia.

“Todos los que estén viendo este videoclip están mal, tienen que estar con su familia, conviviendo, cenando y no estar en Instagram. Apaguen el Instagram”

EUGENIO DERBEZ

Fuente Agencia