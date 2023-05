México.-Yo soy Betty, la fea’ ha roto records a través del tiempo y hasta la actualidad la telenovela sigue generando interés. Tal es el nivel de relevancia que una joven colombiana logró titularse de la universidad al realizar su tesis sobre la telenovela protagonizada por Ana María Orozco.

En la tesis, se plantea una cuestión que también ha generado debate entre los internautas debido a que se pregunta si la protagonista, ‘Beatriz Pinzón Solano’, es una anti heroína. Esto dice la tesis.

Angélica Padilla de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, realizó su tesis para obtener el grado de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana tituló a su proyecto ‘Beatriz Pinzón Solano: ‘La Antiheroína’ para hablar del personaje al que protagonizó Ana María Orozco.

“Hace mucho tiempo se ha debatido si Betty es villana o víctima por lo que me dediqué a hacer una disertación académica acerca del tema. Gracias a la telenovela y a ustedes con su Team Betty y Team Marcela me pusieron a reflexionar y me pude graduar”, se escribe en la descripción.

La tesis consta de 168 páginas y entre sus conclusiones se argumenta que la historia de ‘Betty, la fea’ representa a las mujeres con el autoestima bajo y que la madre de ‘Betty’ es machista.

La tesis se volvió viral generando un debate sobre la asistente de presidencia de Ecomoda que se enamora de su jefe, quien, en un principio no se fija en ella debido a su aspecto físico.