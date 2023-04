México.-Grupo Frontera y Bad Bunny estrenaron este 17 de abril su primera colaboración musical titulada “un x100to”. El estreno mundial de la canción ha logrado captar la atención de los internautas debido a la curiosa mezcla del genero urbano con el regional mexicano.

ADVERTISEMENT

El video oficial de la canción ya está acumulando visualizaciones y cientos de comentarios por parte de los internautas quienes se han mostrado felices con el dueto entre el grupo mexicano y el Conejo Malo.

ADVERTISEMENT

La canción habla de un corazón roto y mantiene el estilo de Bad Bunny mezclado con el regional mexicano.

Checa aquí la letra completa de “un x100to”.

“Te queda 1 por ciento y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento, que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo.

Baby, pa que te miento, eso de que me vieron feliz no es cierto.

Ya nada me hace reír. Solo cuando veo las fotos y los vídeos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti. Prendo para irme a dormir», dice la letra de la canción.

Así anunció Bad Bunny su colaboración con Grupo Frontera

A través de redes sociales, Bad Bunny anunció que estrenará una canción en colaboración con Grupo Frontera.

Con una historia de Instagram, en la que se pueden ver dos fotografías de la agrupación de McAllen, Texas, junto al puertorriqueño, el intérprete de ‘La Corriente’, anunció esta inesperada colaboración.

“Mañana rolita nueva con mis compras de Grupo Frontera”, escribió el cantante en sus redes sociales.

Además, a través de su cuenta de TikTok, el cantante subió un video en el que se le puede ver en un jardín cantando una canción de la agrupación, por lo que se presume que pueda ser un adelanto del proyecto que realizaron juntos.

Bad Bunny (@sanbenito) and Grupo Frontera's new single will be released tomorrow. pic.twitter.com/JThmtMxVzz — chart data (@chartdata) April 16, 2023

Los seguidores de ambos artistas mostraron su felicidad al conocer esta colaboración.

“ya hasta Bad Bunny se hizo bélico… el próximo álbum de Bad Bunny será de puros corridos y música banda… Cosas que no esperaba, Bad Bunny x Grupo Frontera… GRUPO FRONTERA ya está en otro nivel… OKAY YA NO ESTOY ENOJADA CONTIGO MI AMORRR… El Bad Bunny bélico existe… Buenos gustos musicales, por eso me encantas… Dios lo que espero música nueva de este hombre… ya estaba esperando otra canción de Benito… V**gas con Bad Bunny y Grupo Frontera, amamos… Hasta Bad Bunny se volvió Bélico después de no sacar música… después de todo lo que pasó en Coachella, la colaboración de Bad Bunny con grupo frontera ya no me sorprende”.

Con Información de Comunicado