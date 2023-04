México.-Tras su conmovedora despedida de los palenques en la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2023, Paquita la del Barrio reapareció para desmentir su supuesto deceso. Y es que durante la segunda semana de abril circularon rumores sobre la partida de la estrella veracruzana a sus 76 años de edad. Afortunadamente sólo fueron especulaciones, pues la intérprete se encuentra descansando previo a sus próximas presentaciones.

Ante la terrible confusión, Francisca Viveros Barradas (nombre real de la artista) estableció comunicación con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante para terminar de una vez por todas con la información falsa que se difundió en TikTok y, con su característico sentido del humor, mandó un contundente mensaje al polémico conductor.

Mi amigo Gustavo Adolfo, ¡qué gusto saludarte! Ya tengo ganas de verte. Habla Paquita la del Barrio, estoy vivita y coleando, para que no engañes a la gente que estoy muerta… todavía no me llega, a lo mejor dentro de poco, pero todavía no, mijo. Para que le digas al público que no es cierto, que te acabo de hablar. Se me olvidaba decirte algo, que eres un inútil, ¿me estas oyendo?.

Aunque aparentemente el audio formó parte de una conversación privada, Gustavo Adolfo Infante quiso compartirlo con su audiencia durante una transmisión de De Primera Mano y tras escuchar el mensaje que le dedicó la intérprete de Rata de dos patas no pudo más que soltarse a reír junto a sus compañeros.

De esta manera, Paquita la del Barrio no solo calmó las aguas, también dejó entrever que su estado de salud es estable. Y es que en febrero de este 2023 fue hospitalizada de emergencia tras presentar fuertes molestias relacionadas con el nervio ciático que perjudicaron su movilidad. Fue por esa razón que se vio orillada a alejarse temporalmente de los escenarios durante algunas semanas.

Tras someterse a un tratamiento médico, la intérprete de Azul celeste retomó sus presentaciones y, aunque anunció su retiro de los palenques el 01 de abril, seguirá ofreciendo shows en todo el país, solo que no lo hará con la misma frecuencia que lo hacía antes.

De acuerdo con la información que compartió Gustavo Adolfo Infante en su programa vespertino, la artista veracruzana tiene programados tres conciertos durante el mes de mayo: el Día de las Madres ofrecerá un show en un teatro de Guadalajara y el viernes 26 viajará a Monterrey junto a Ana Bárbara y La Consentida de América Santanera con su Última Parada Tour 2023.

Paquita la del Barrio se reconcilió con su hermana tras “Las Golondrinas”

Francisca Viveros dio sus primeros pasos en la industria musical junto a su consanguínea, Viola Dorantes. Y es que compartían algo más que su relación familiar, su amor por la música. Fue así que unieron fuerzas y se lanzaron como cantantes con un dueto llamado Las Golondrinas. Conforme el paso del tiempo ganaron popularidad y justo cuando estaban probando las mieles del éxito, Paquita se lanzó como solista sin imaginar que su decisión la alejaría de su hermana.

La intérprete señaló a Viola como la responsable de sus grandes desgracias, pero al final su hermandad fue más fuerte, así que optaron por dejar en el pasado sus diferencias y comenzar de nuevo.

“Creo que Dios pone las cosas en su lugar y creo que puede más el amor que cualquier otra cosa. Para mí el amor a la familia, en este caso a mi hermana, es lo máximo. Lo pasado es pasado, vamos a vivir el momento mientras Dios nos de vida, salud y entendimiento. Lo que le doy a mi hermana es el apoyo, porque puede tener muchas cosas, pero si no tiene apoyo creo esto arde más”, contó Viola en entrevista para De Primera Mano.