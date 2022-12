Desde ese momento y tras una larga recuperación, las secuelas del accidente le impiden caminar correctamente:

“Estuve enfermita, estoy todavía, por eso ando en silla de ruedas, caí en un helicóptero y me rompí la columna y de ahí me caí en mi casa… Poco a poco porque la rehabilitación es muy lenta, muy lenta, y la pierna derecha que me rompí el fémur y la cadera, está malita, no puedo todavía pisar bien. Entonces estoy toda rota todavía y no puedo caminar bien”, confesó la periodista.

Asimismo, mencionó que está en terapia aún:

“Estoy con tratamiento, fisioterapia, todo eso, y ya estoy mejor”, compartió.

