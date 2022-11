México.- Luego de que se confirmara que Belinda es una de las artistas invitadas a los conciertos del 2000’s Pop Tour, se han incrementado los rumores de que a la cantante Paty Cantú no le gustó que Belinda sea una invitada importante a los conciertos, incluso se ha dicho que le pidió a Ari Borovoy que no la pusiera a compartir el camerino con ella y mucho menos interactuar sobre el escenario.

Y es que, aparentemente el pleito entre ambas sucedió en 2007, cuando Paty fue puestas como telonera de Belinda en el evento “Rockola Coca Cola”.

Ante dichos rumores, Paty Cantú manifestó encontrarse harta de que la estén comparando con Belinda todo el tiempo, por lo que decidió desmentir el rumor a través de Twitter, donde aseguró que no hay ninguna rivalidad entre ella y Belinda.

«Si van a inventar algo, mejor invéntense chismes de posibles duetos que planten esas ideas positivas en nosotras y en la gente y refuercen el power de las mujeres mexicanas en la vida y en la música. Buenas noches», dijo molesta la cantante de pop mexicana.

— P A T Y * C A N T Ú (@PatyCantu) October 31, 2022

Asimismo, declaró que siente respeto por sus colegas y considera que es una persona que siempre tiene apuestas diferentes a nivel musical.

“No tengo más que respeto y admiración por el talento de mis compañerxs artistas. Cada uno aportamos algo distinto a nuestro arte y esto es como respuesta y consecuencia de lo que vivimos de manera personal”, escribió.

No tengo mas que respeto y admiración por el talento de mis compañerxs artistas.

Cada uno aportamos algo distinto a nuestro arte y esto es como respuesta y consecuencia de lo que vivimos de manera personal.

Lo demás que se topen por ahí, es clickbait. We are all queens!

— P A T Y * C A N T Ú (@PatyCantu) October 31, 2022