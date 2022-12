México.- Yeri Mua y Brian Villegas siguen envueltos en la polémica, luego de su ruptura, la pelea en un antro y las declaraciones de la influencer sobre que su ex le debe millones de pesos, ahora se dieron a conocer más detalles que propiciaron a una intensa pelea de indirectas en redes sociales.

Todo comenzó cuando el tiktoker, Aarón Mercury, posteó un tuit en el que repite la lírica que se hizo viral sobre los lujos que le regaló Yeri a Brian durante toda su relación, aspecto que le molestó al empresario y no se quedó callado, pues escribió: “Como te atreves si vives en casa de tu abuela, bro”.

Yeri no se quedó callada y la envió una contundente contestación al también conocido como ‘Paponas’, pues le recordó que él también estuvo de “arrimado” por mucho tiempo en su casa: “Yo pagaba la renta”

Aaron, como era de esperarse, afirmó en su cuenta oficial de Twitter que él no tiene problema en decir que apoya a su familia; sin embargo, Villegas tuvo que estar a expensas de Mua para mantenerse: “No te humilles más, lo digo por tu bien”.

Fue la forma más extraña de conocer a alguien, pero te agradezco mucho universo 🌎 — Brian Villegas (@_BrianVillegas) December 26, 2022



La influencer apoyó el comentario de Mercury y agregó que no molestará a su “amigo”: “Peléate conmigo”. Pero eso no fue todo, ya que la joven de 21 años estuvo muy activa y cada comentario que hacía ex, ella lo replicaba y con creces.

Lo anterior porque la experta en maquillaje escribió y reiteró que Villegas se quedó con sus costosas pertenencias, ante ello, Brian no quiso seguir con la discusión y cambió radicalmente de tema, pues escribió en Twitter que el universo le dio la oportunidad a conocer una mejor persona.

Cual universo wey yo también te pague ese viaje a Mazatlan — tu bratz favorita (@yerimua) December 26, 2022

Aspecto que reprobó Yeri y acto seguido aseguró que gracias a ella él está con su nuevo “ligue”: “Cuál universo, gü*y yo también te pague ese viaje a Mazatlán”.

Sin más, Mua pidió que “no le piquen la cresta” pues ella tiene “muchas cosas que decir”, además que esta situación “se salió de control”; pese a toda esta polémica, diversos internautas externaron su inclinación hacia la creadora de contenido, incluso atacaron a su ex en todas sus redes sociales lo que presuntamente derivó a que él las cerrara.

Ay no ya no me piquen la cresta por que yo si tengo mucho q decir — tu bratz favorita (@yerimua) December 26, 2022

