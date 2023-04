Estados Unidos.-La rapera Cardi B, quien también es madre de tres pequeños, se pronunció en redes sociales tras la polémica donde se ve implicado al líder religioso Dalai Lama. Cardi B, en su papel de madre, escribió en las redes lo que opina al respecto.

Cabe recordar que en los primeros días de abril de este 2023, se había visto a ‘su santidad’ Dalai Lama, en un video donde besa a un menor y además le pide que le ‘chupe’ la lengua. Tras viralizarse dicho video, las críticas y señalamientos por lo inapropiado de esta conducta, no pararon.

La rapera expresó su indignación por medio de Twittery con un mensaje muy directo, pidió a las madres y padres de familia que estuvieran pendientes a sus hijos, pues en el mundo existen ‘depredadores’ que pueden lastimarlos. Además, escribió que incluso las personas más cercanas o con mayor poder pueden lastimar a los más pequeños.

“Este mundo está lleno de depredadores. Se aprovechan de los inocentes. Los que menos saben, nuestros hijos. Los depredadores pueden ser nuestros vecinos, nuestros maestros de escuela, incluso personas con dinero, poder y nuestras iglesias. Hable constantemente con sus hijos sobre los límites y lo que no deberían permitir que la gente les haga”, escribió.

Cardi B, no suele hablar mucho de su vida privada, sin embargo, en sus cuentas muestra un poco acerca de la crianza de sus hijos; incluso asegura que los protege tanto que no desea contratar a alguna ‘niñera’ para que cuide de ellos, pues teme que alguien pueda lastimarlos.

En otra publicación destaca la importancia de hablar con los hijos sobre los límites y explicarles que no deben quedarse callados.

“Desde el momento en que comiences a enseñarles a tus hijos a ir al baño, debes decirles ‘No dejes que nadie toque tus partes íntimas, que entren al baño contigo y que no guarden secretos con nadie”

Por otro lado, días más tarde de difundirse el video, Dalai Lama lanzó un comunicado donde pedía disculpas y justificaba el hecho como una ‘broma’ o un juego

“Su Santidad a menudo se burla de las personas que conoce de una manera inocente y juguetona, incluso en público y ante las cámaras, y lamenta el incidente”, dice el comunicado.

This world is full of predators. They prey on the innocent. The ones who are most unknowing, our children. Predators could be our neighbors, our school teachers, even people wit money ,power & our churches. Constantly talk with your kids about boundaries and what they shouldn’t…

