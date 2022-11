Redes.-Dua Lipa decidió poner fin a los rumores respecto a su participación en el Mundial de Qatar 2022. La cantante publicó un mensaje a través de sus historias de Instagram donde reveló que no participaría en el evento deportivo, tal y como se había especulado.

“No estaré actuando ni he estado nunca involucrada en ninguna negociación para actuar”, escribió la intérprete de “Levitating”.

Además, la famosa comentó que estará apoyando a Inglaterra a la distancia y que esperaba visitar Qatar cuando el país cumpla con las promesas que realizó respecto a los derechos humanos.

“Estaré animando a Inglaterra desde lejos y espero visitar Qatar cuando haya cumplido con todas las promesas de derechos humanos que hizo cuando ganó el derecho a albergar la Copa del Mundo. Con amor, Dua x”, concluyó.

Como era de esperarse, los seguidores de la artista se hicieron presentes en redes sociales, donde lamentaron que Dua Lipa no fuera a presentarse en el Mundial, sin embargo, apoyaron su postura.

“Gracias por su profundo compromiso como celebridad pública, protegiendo los derechos humanos para todos”, escribió una usuaria.

