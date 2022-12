«Fíjate que a veces da mucho coraje porque (…) no fue fácil, estar donde estoy ahorita no fue nada fácil; no fue, como dice la gente o como la gente piensa de ‘por ser hijo de… la tuviste fácil, llegaste en chinga, la gente fue súper linda contigo, la gente fue muy amable, te abrieron las puertas en friega’; no, no fue tan fácil», replica José Eduardo.

El famoso actor y conductor admitió que, cuando se dio cuenta de que quería hacer su carrera de actuación, comenzó a dejar sus fotografías con productores, sin embargo, aseguró que nunca pidió ayuda a sus padres para lograr obtener un trabajo en el medio.