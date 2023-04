México.-La reconocida creadora de contenido, Mona, reveló en una de sus transmisiones en vivo que su pareja sentimental Geros, fue víctima de abuso sexual cuando apenas contaba con 11 años de edad.

Mona es conocida en Internet por mostrar gran parte de su vida cotidiana a sus seguidores, sin embargo, esta noticia impactó a los internautas, ya que según la influencer después del abuso sexual, Geros tuvo una grave infección.

¿Qué dijo Geros al respecto?

Con base en lo mencionado por la joven, a los once años, los primos de Geros se aprovecharon de él cuando sus papás no estaban en la casa y a pesar de no mostrarse a cuadro, él se escuchaba detrás de la cámara mientras corregía a su pareja en algunos detalles de la lamentable anécdota.

“Estaba muy chiquito, y como era hijo único, no tenía hermanos que lo cuidaran, entonces llegaron varios primos más grandes que Geros”.

Afirmó que cuando ocurrieron los hechos el primero de Geros tenía 22 años de edad. Por este motivo, desafortunadamente Geros contrajo una infección por la que lo tuvieron que operar y cortar una parte de su pene.

“El primo le dijo vamos a jugar (…) qué comparas a una persona adulta y a un niño chiquitito (…) le tuvieron que cortar una parte de su miembro porque lo estaba como perdiendo”.

La parte donde Mona cuenta el hecho fue cortada de la transmisión de sus redes y subida a TikTok por un fanático; en esta publicación las opiniones se dividieron.

“Por qué critican si Geros no hubiera querido que lo contara, se hubiera enojado, pero hasta la corrigió para que lo contará bien y todavía aceptó”, “Geros dio luz verde, él no tenía el valor de contarlo, pero no quería seguir ocultandolo, bien por Mona, que le ayudó a hablar”, escribieron algunos usuarios.

¿Cómo se enteró Mona de lo que pasó?

Tras haber vivido esta lamentable experiencia, revelaron que Geros tuvo que tomar terapia psicológica, además de que cuando ellos tenían intimidad, ella notó la cicatriz del influencer, no obstante, él evadía el tema y fue hasta que su suegra le contó lo que pasó cuando comprendió todo.

Con Información de Comunicado