«Está muy raro eso» se lanzan en redes contra Gomita tras bailar

México.- Gomita compartió un video en su cuenta de TikTok en el que aparece bailando al ritmo de la canción “Jordan”, de Ryan Castro.

La conductora luce un conjunto deportivo mientras muestra sus mejores movimientos cuando comienza a sonar el tema de reggaetón. “Llegó el cantante del Guetto”, es la descripción con la que la presentadora publicó el material en su perfil.

A tan sólo un día de haber posteado la grabación, ésta ya supera los 80 mil “me gusta” y cuenta con más de trescientos comentarios por parte de los internautas, quienes halagaron a la influencer, sin embargo, no faltaron aquellos que criticaron su baile.

“A la mecha, está muy raro eso”, “Qué turbio se vio eso”, “Mejor nada”, “¿Qué es eso? Qué raro”, “Te ves espectacular chica”, “Amo ver tu sonrisa, tu seguridad y verte feliz”, “Lista para verte bailar, la mejor”, son algunos de los mensajes que pueden encontrarse en la publicación de Aracely Ordaz.

Como sabes, Gomita participa en la dinámica de “Las Estrellas bailan en Hoy”, del programa matutino ‘Hoy’. La conductora comparte la pista con su pareja de baile, Miguel Martínez, conocido por su papel de “Alcachofa” en la telenovela infantil ‘Alegrijes y Rebujos’.

Cabe señalar que no es la primera vez que Aracely recibe comentarios negativos por parte de los usuarios, incluso, en varias ocasiones, la conductora ha dejado en claro que no le importan las críticas que las personas realizan respecto a su cuerpo.

“¿Qué inseguridades tengo? Bueno, todo mundo dice que todas, porque me hice las bubis, las pompas, el cabello, porque me hago los dientes, el bypass. Tengo todas las inseguridades para la gente, lo que ellos no saben es que a través de cada cirugía que yo me he hecho ha sido un proceso emocional, pero, en inseguridades, ¡chico! Ninguna, aunque digan lo contrario. Yo soy muy sexy, siempre lo he sido, nada más que de repente me tengo que ocultar porque hago show para niños, pero los papás van a verme a mí”, mencionó.

Con información de Telediario