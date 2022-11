Explicó que ella está luchando por estar mejor y que es probable que en los próximos días salga y regrese a trabajar.

“Anoche por última vez, el doctor nos dijo que Rebcca esta reaccionando muy bien, que es muy favorable la situación y que está estable. No se ha agravado. No ha pasado más. Ella está luchando. Me dijo que, si ella seguía así, seguramente la próxima semana la verán por los foros. Ha tenido un avance favorable”, comentó.

Detalló que cuandoRebecca Jones acudió al hospital, tenía planes de regresar a las grabaciones de una telenovela en Televisa.