México.-Luego de que se filtraran las imágenes en las que aparece Ángela Aguilar con el compositor Gussy Lau, quien es 15 años mayor que la joven cantante y con quien habría sostenido una relación hasta hace unos días, en el programa ‘Chisme no Like’ de dio a conocer que Pepe Aguilar habría separado a la pareja.

De acuerdo con los conductores del programa, el cantante estaría furioso con el compositor de 33 años, quien además forma parte de su equipo de trabajo.

Según información del programa, Gussy estaba en planes de que la disquera de Pepe lanzara su material discográfico, mismo que ya habría sido cancelado.

Previo a que se filtraran las fotografías, el cantautor negó tener un romance con Ángel o algún otro integrante de la familia Aguilar, pues Pepe es un hombre al que supuestamente hay que tenerle miedo.

«Les podemos decir que esta relación empezó ocho meses antes, o sea en marzo (2021), por lo tanto este señor de 33 años estuvo con Ángela Aguilar cuando ella tenía 17 años… Les podemos decir que cuando Pepe Aguilar se da cuenta que ellos dos tenían un romance, fue precisamente el 18 de noviembre en las Vegas, se pone furioso y los separa», reveló Elisa Beristain.

La conductora añadió que Gussy está exiliado de la familia Aguilar, “hay rumores de que la relación continúa, pero la información es que este romance comenzó cuando ella tenía 17 años”.

«El señor Gussy Lau, hoy supuesto novio de Ángela Aguilar, atendió el teléfono… No sabe qué hacer, está muy perdido, muy asustado, dice que no tiene nada qué decir, aunque cerró sus redes sociales… Está en un jaque mate porque no puede decir nada sin permiso de Pepe Aguilar y de ella (Ángela)», finalizó Javier Ceriani.

