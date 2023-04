México.-Julián Figueroa murió la noche de este 9 de abril, lo que sin duda fue un duro golpe para la familia y la primera en pronunciarse al respecto fue Maribel Guardia, quien en un comunicado agradeció las palabras de aliento, pero confesó que no tiene fuerzas para contestar. Por su parte, Imelda Garza Tuñón, esposa del músico, prefirió guardar silencio en redes sociales.

Imelda Garza y Julián Figueroa se casaron en el 2017, poco después de haber tenido a su hijo José Julián. En ese entonces le pidieron a Maribel Guardia y su esposo, Marcos Chacón que fueran sus testigos.

Durante su primer año de casados, Julián Figueroa e Imelda Garza Tuñón se mantuvieron alejados de los medios de comunicación debido a que estuvieron disfrutando en privado de su matrimonio y solo reaparecieron de forma pública para celebrar el primer año de su bebé.

Pese a que estuvo involucrado en algunos escándalos, Julián Figueroa siempre dijo que Imelda era su “único amor” y que nunca se arrepentiría de haberse casado y formado una familia con ella, incluso aunque muchos opinaban que tomaron la decisión siendo muy jóvenes.

Constantemente se les podía ver posando en redes sociales junto a su hijo, pero tras la difusión de unas fotografías del cantante besando a una fan, Imelda prefirió limitarse en sus publicaciones familiares, así que su última foto juntos fue en mayo de 2022 cuando la cantante y modelo le dedicó un mensaje por su cumpleaños.

“Happy Birthday lovie. Te amo guapo, pásala muy cool (conmigo obvio)”, escribió Imelda para acompañar unas fotografías en las que ambos posaron en la playa.

Cabe mencionar que Imelda Garza Tuñón trató de mantenerse alejada de la polémica y fue hasta varios meses después que en el programa ‘De primera mano’ confesó que Julián Figueroa tuvo una recaída en el alcoholismo

“La verdad es que él tiene una enfermedad que se llama alcoholismo y hay veces que la gente tiene recaídas, eso que paso más que me pegara a mí le pegó a él, se arrepintió muchísimo, no se acordaba de lo que paso. Después del enojo tuve entendimiento, porque he estado con él en muchos episodios así y la depresión que viene después es fuerte, entonces no me quedó más que apoyarlo”, dijo.