Dichas declaraciones llegan meses después de que el cantante originario de Angostura, Sinaloa diera a conocer en entrevista con Yordi Rosado para YouTube que Jenni Rivera se ofreció a colaborar con él en una canción y así impulsar su carrera musical, que en aquel entonces estaba iniciando.

Sin embargo, Espinoza Paz rechazó la propuesta porque quería darse a conocer por su propia cuenta: “A mí nadie me conoce y ella ya es famosa, porque me va dar algo que no me merezco, que yo no me he ganado… Yo quiero ganarme mis cosas, yo quiero sufrir, batallar, hacer mi historia y crear mi propio camino, no era para mí”.