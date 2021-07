México.-En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para su canal de YouTube, Ainara Suárez confirmó que hasta el día de hoy, miércoles 14 de julio ninguno de sus atacantes sexuales ha sido detenido por las autoridades, y desea con todo su ser que no se hayan dado a la fuga:

“No, desafortunadamente no, yo creo que es un proceso y espero con todo mi ser que no se hayan pelado todavía y que estén confiados de que no les va a pasar nada”, expresó la joven, a lo que el periodista le contestó que tuviera la seguridad de que ya se habían dado a la fuga.

“Ainara, ten la entera seguridad de que están pelados pero espero que los tragan de donde están escondidos, por eso existe un estado de derecho”, expresó el periodista de espectáculos de Imagen Televisión.

Asimismo, Ainara Suárez aseguró en entrevista con el crítico de espectáculos que no puede confirmar que la violación haya sido premeditada, pero lo que es un hecho es que ella no estaba consciente al momento de la agresión sexual:

“No te puedo contestar por ellos, no sé, no tengo mucha memoria de lo que pasó esa noche, lo que sí te puedo contestar es que sí estaba muy borracha, una persona así no puede consentir ningún tipo de acto sexual por lo que sí es una violación sexual”.

La joven también confesó que de momento no sabe si estudiará Psicología o Derecho, pero que pronto espera hacer su examen para ingresar a la universidad; “creo que las dos carreras me pueden ayudar a hacer esto”.

También reaccionó a la vinculación a proceso de YosStop

Respecto a la vinculación a proceso de Yoseline Hoffman por el delito de pornografía infantil, Ainara Suárez se dijo feliz, pero no satisfecha:

“Estoy feliz de que se estén haciendo las cosas, no te puedo decir que estoy satisfecha porque aún falta mucho del proceso para que pueda decir que realmente estoy satisfecha con lo que pasó, pero me siento bien”.

Afirmó que YosStop se refirió a ella con palabras altisonantes y no propias para referirse a una menor de edad:

“Ella se refirió a mi de maneras horribles, denigrándome, atacándome, algo pésimo si tienes ese alcance. No deberías usar esas palabras para referirte a una niña de 16 años”.

Y aunque Ainara aceptó que no han sido momentos fáciles en su vida, esta experiencia le ha ayudado a madurar y ser otra persona:

“Ha sido un proceso bastante difícil para mí, para todo mi círculo cercano y para mi familia, pero si no me hubiera pasado esto no sería la persona que soy yo hoy. Todo eso no lo tendría sino me hubieran pasado todas estas cosas, me ha ayudado a crecer como persona, ha sido difícil pero he sabido manejarlo bien”, finalizó.

Con Información de Agencia