México.- Fofo Márquez está de vuelta en redes sociales y todo parece indicar que su contenido dio un giro drástico, pues a pesar de que hace un par de meses estuvo envuelto en una serie de polémicas por los videos que grababa en las calles entre los que destacan la ocasión que cerró el puente Matute Remus en Guadalajara, Jalisco, ahora reapareció dando una reseña de la taquería de Juanpa Zurita.

Es normal ver en redes sociales videos de creadores de contenido reaccionando a la atención y la comida de los restaurantes de los distintos influencers mexicanos. En esta ocasión Fofo Márquez acudió a la taquería de Juanpa Zurita en donde parece que se llevó una terrible decepción.

ADVERTISEMENT

El tiempo de entrega, los métodos de pago y la ambientación fueron algunos de los puntos que Fofo Márquez criticó en la taquería del famoso modelo e influencer. Sin embargo, hubo algo que provocó la molestía del polémico y millonario creador de contenido, pues indicó que le cobraron un simple popote de plástico.

“A ver si no me quieren cobrar también la servilleta. Nunca había pagado por un popote, es algo que yo considero que debe ser algo más que cortesía, algo extraño. Es un popote normal, yo esperaba uno de oro o reciclable y realmente es algo normal”, comenzó diciendo el influencer.

Añadió diciendo que lo mínimo que esperaba era un popote que fuera reciclable, pues en la mayoría de los comercios entregan popotes de plástico junto con las bebidas. También externó que es una persona “que ama la naturaleza” y no le gusta dañar el medio ambiente.

“La gente que me conoce sabe que amo la naturaleza, tengo mi zoológico privado y todo, la verdad es que no me gusta dañar el medio ambiente, entonces no lo voy a tomar con popote, nada más lo compré para documentarlo y que vean que eso no debería de costar. Lo compré para apoyar el negocio y para que vean que cuestan las cosas”, agregó.

Fofo dejó en claro que a pesar de no ser un experto en el rubro de los restaurantes, su familia es socio de una cadena de un importante negocio en la Ciudad de México.

Con información de Milenio