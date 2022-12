“Todos los que vayan a venir, no vengan con la expectativa muy alta porque la verdad, nada novedoso, no se veía casi nada, el show pues medio mosqueado, Benito viene a tu lugar (yo estaba al frente) como 3 segundos y se va y vuelves a no ver nada”, mencionó la mujer a través de su cuenta de Twitter.

La mujer continuó sus quejas a través de la misma red social, pues dijo la producción del concierto no es lo suficientemente buena comparado con el costo de los boletos, por lo cual aseguró que fue “una estafa”.