Cabe mencionar que la joven cantante, en más de una ocasión ha detallado que nunca buscó a su padre, ya que él nunca tuvo el interés en tener algún tipo de comunicación con ella.

“Me duele por mi mamá, pero no me afecta en lo absoluto, si la gente me pregunta, sí, si es mi papá pero no me meto, sé de él lo que los medios saben, pero él jamás ha intentado comunicarse conmigo, pero de ahí a conocer al hombre que hizo que mi familia pasara por eso, no me interesa. Mi apellido es De la Cuestra, Andrade jamás”, mencionó la joven famosa.