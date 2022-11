México.-Lucía Méndez se llevó un trago amargo después de que fue víctima de un fraude de parte de una empresa inmobiliaria. Durante un evento donde la homenajearon por sus 50 años de trayectoria artística ininterrumpida la actriz reveló que la empresa que aseguró haría 8 departamentos en realidad hizo 14. Como era de esperarse esto le molestó muchísimo a ella y a las otras 7 personas estafadas.

La también cantante incluso mencionó que la misma Jefa de Gobierno y otras personas de las cuales no dio su nombre, obligaron a que se derribaran las casas que se habían hecho de más. De igual manera, no quiso citar el nombre del «defraudador», quizá para no entorpecer las investigaciones de las autoridades. Por ahora, ella está en constante comunicación con sus abogados, pues tiene interpuesta una demanda en su contra.