¿Cuántos hijos tuvieron Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne?

Asimismo, Sandra Echeverría y Leonardo de Lozanne se convirtieron en padres en 2015, cuando le dieron la bienvenida a su hijo, Andrés, a quien la actriz ha dejado ver en sus redes sociales. Además, en la entrevista indicó que ambos han tratado de mantener una buena dinámica por el bien de su pequeño, quien tiene 7 años, ya que ella no quiere que él sufra debido al divorcio.

«Justo por eso me he estado durmiendo con mi hijo y no ha sido fácil porque yo vengo de una familia también de divorcio y yo siempre pensé que yo no quería eso para mis hijos que ellos tuvieran que sufrir lo que yo sufrí. Yo tenía 11 años cuando ellos se separaron y es difícil», indicó la actriz y cantante, quien rompió el silencio y que veló que aunque su carrera está en su mejor momento, está pasando momentos complicados a nivel personal.

Con información de Heraldo de México