Perú.- Después de un concierto de Bad Bunny en Perú, los fanáticos improvisaron una fiesta en la calle, en la que algunas personas se subieron al techo de un automóvil estacionado y lo destruyeron.

Este es el caso de Moisés Tinoco, un joven estudiante de 21 años de edad, que es la principal víctima del vandalismo de los asistentes al segundo concierto del ‘conejo malo’, en el Estadio Nacional de Lima.

La madrugada del concierto, el joven se encontraba descansando en su casa, cerca del estadio, cuando sus vecinos le avisaron que debía ir a la avenida Petit Thouars, pues algo le había sucedido a su vehículo, que estaba estacionado ahí debido a los desvíos de la municipalidad de Lima.

Cuando llegó al sitio vio se automóvil, que también es su herramienta de trabajo, completamente destruido, rayado, con las lunas rotas y el techo hundido, por lo que fue a denunciar el hecho a la comisaría cercana, pues todo ocurrió frente a la delegación policial.

“Es lamentable que esto haya ocurrido frente a las autoridades. Me he quedado sin mi herramienta de trabajo y así no puedo solventar mis gastos, pagar mi universidad. Yo lo estacioné allí porque todo estaba cerrado, supuestamente es seguro. Moisés dijo que reparar los desperfectos le costaría alrededor de 3 mil 500 dólares.

A través de redes sociales comenzaron circular vídeos de la fiesta, en los que se aprecia que varias personas se suben al vehículo y comienzan a saltar encima de este, causándole los daños que lo han dejado inutilizable.

Moisés ha pedido la ayuda de los usuarios en redes sociales para dos cuestiones, la primera es para dar con el paradero de los responsables, que están grabados en video y se tienen muchas imágenes de ellos.

El segundo apoyo que pide es monetario, para reparar se automóvil, aunque lo hace de una forma original, pues ha tenido la idea de organizar una fiesta y cobrar por la entrada.

“Estoy realizando una actividad pro fondos, ya que las personas responsables de dañar mi vehículo no se quieren hacer responsables del acto que cometieron, yo no cuento con dinero para las reparaciones del vehículo, así que agradecería su ayuda”, dijo.

Con Información de Comunicado