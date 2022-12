México.-Ángela Aguilar se encuentra de nueva cuenta en polémica y es que ahora, usuarios en redes sociales acusan de plagio a la cantante por una canción de Adele.

Recordemos que en días pasados, la hija menor de Pepe Aguilar fue severamente criticada por decir que era 25% argentina después de que la selección de dicho país ganara el mundial de Qatar 2022. La intérprete de «En realidad» recibió comentarios negativos tras compartir unas fotos en su cuenta de Instagram y fue su padre quien salió a defenderla aclarando que sí tenía sangre argentina, pues su mamá ahí nació y vivió junto con toda su familia materna.

Hace unas semanas Ángela Aguilar estrenó su canción «Que agonía» al lado de Yuridia, con quien quiso colaborar para interpretar este tema de su autoría, algo que la llenó de orgullo pues es de las primeras composición que lanza como canción y además, el hecho de tener a una cantante que admira lo hizo aún mejor.

Sin embargo, aunque el tema está siendo un éxito en todas las plataformas digitales, ahora la están atacando por aparentemente robar y plagiar una canción de Adele, la reconocida cantante británica quien se volvió famosa por éxitos como «Someone Like you» y «Rolling in the deep».

Fue precisamente de éste último sencillo que varios usuarios comenzaron a realizar comparaciones con la nueva canción de Ángela Aguilar y Yuridia «Que agonía»

Un usuario, con el nombre @siniestrodanielhe, compartió en su cuenta de TikTok un video en el que hizo la comparación entre el tema de la hija de Pepe Aguilar y «Rolling in the Deep»; en el clip se escucha el coro de ambos sencillos, los cuales aunque son de géneros distintos, se alcanzan a percibir bastantes similitudes.

En la plataforma ya están haciendo «mezclas» y «duós» en los que reaccionan a la comparativa, y mientras hay algunos que «por eso les parecía conocida la canción», hay otros que han salido en su defensa.

«Yo tratando de encontrar el plagio… no hay no existe», «Pues yo no escucho el plagio la verdad si dan un aire parecido pero los acordes no me cuadran para decir que hay plagio» y «Se parece mucho al mariachi de adele», son solo algunos comentarios.

