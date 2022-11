México.-Desde hace unas horas las redes sociales no hacen más que hablar de una cosa, el hecho de que Sandra de la Vega, esposa de Andrés Guardado y el futbolista se hayan llevado a Qatar a su empleada doméstica para que desempeñara su trabajo cuidando a sus hijos.

Esta acción provocó que los internautas tacharan de clasistas a la pareja, mientras que otros admiraron lo que hicieron y recordaron que no es el primer mundial al que llevan a ‘Ushi’, como es llamada la mujer que los acompaña.

Luego de la ola de comentarios que se desataron en redes sociales, Sandra de la Vega utilizó su Instagram para dejar ver que lo está tomando con humor, «Ushi, estás bien triste ¿no?», dijo con sarcasmo, a lo que la mujer contestó con una sornisa, «sí claro, estoy bien triste… si mi prima ya me lo mandó (las publicaciones de la polémica), ‘eres famosa'», por lo que Sandra finalizó diciendo, «bueno, por lo menos ya se hizo famosa la Ushi».

En otro video, Sandra mencionó, «oigan de verdad les agradezco muchísimo todos sus mensajes tan bonitos que nos están mandando, estoy tratando de contestarlos, casi todos los que puedo, no se preocupen, estoy superbién, Ushi está superbién… como hay gente que lo escribió como algo bueno y hay gente que lo escribió como algo malo, pues bueno, como todo en la vida ¿no? sabemos realmente lo que hacemos y lo que no hacemos y no tenemos nada de lo que nos podamos arrepentir gracias a Dios, entonces pues nada, estamos bastante tranquilas, a Ushi la queremos un montón, es parte de nuestra familia, yo siempre digo que es el ángel de mi casa y no hay nada más qué decir».

Sandra también hizo una publicación junto a su familia y Ushi, así como una foto similar pero sin la niñera, por lo que escribió, «con nuestra Ushi y sin nuestra Ushi (pa los que no están de acuerdo en que haya venido)».

Sin temor a que las críticas aumenten, la esposa de Guardado continúa compartiendo contenido junto a Ushi y su familia, por lo que han continuado bromeando acerca de los malos comentarios y se aprecia a la mujer junto al futbolista en la zona de la alberca del hotel y hasta corre a abrazarlo cuando Sandra comenta, «te toca echarte a correr Ushi, para que luego no digan» y esta corre con el futbolista diciendo, «¿qué pasó?», por lo que debido a su atuendo, Guardado comenta, «oye, qué árabe estás Ushi» y la mujer indica, «pues claro, tengo que estar a su altura».

Fuente Agencia