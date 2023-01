México.-La actriz Bárbara de Regil anunció recientemente que terminó las grabaciones de Cabo, telenovela que protagonizó. Pero, de acuerdo al periodista Luis Magaña, la actriz dejó un mal sabor de boca entre sus compañeros.

En el programa ‘De historia en historia’, reveló que la influencer tuvo varios problemas con sus compañeros debido a su mal comportamiento, por lo que nadie en su último día de grabación se fue ‘sin pena ni gloria’.

Magaña afirma que nadie de la producción ni del elenco la extrañarán, pues tuvieron varias quejas durante el tiempo que duró su participación.

Debe ser bien gacho hacer un personaje estelar, protagónico en una empresa en la que soñaste trabajar toda tu vida y que cuando termine no haya nadie que diga ‘ay, qué lástima, te voy a extrañar’”

El mismo periodista recalcó que platicó con varias personas del staff de ‘Cabo’ y afirmaron que fue un dolor de cabeza trabajar con Bárbara debido a que es maleducada y desagradable.

A mí me tocó hacer una participación especial en un programa y fue en el mismo lugar y con el mismo staff que trabajaba en ‘Cabo’, porque la novela ya se acabó de hacer. Entonces me tocó en ese foro y me impresionó muchísimo porque les dije ‘¿cómo les fue?’, los conozco de toda la vida, y todos diciendo ‘qué dolor de cabeza, qué mujer tan desagradable, tan maleducada'», contó.

