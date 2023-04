México.-Tras ser captado bañándose en un río, Julión Álvarez volvió a dar de qué hablar por otra acción que llevó a cabo en medio de la naturaleza: resulta que el cantante de música regional fabricó un ‘vaso’ con una hoja para tomar agua de un riachuelo.

ADVERTISEMENT

El fotógrafo Nabor Yañez acompañó al artista durante un paseo por una zona verde de Chiapas, y compartió el curioso momento a través de un video que subió a su cuenta de TikTok (@naboryanez), que ya acumula más de 3.6 millones de reproducciones.

“Salimos a caminar con Julión y de tanto calor buscamos cómo tomar agua”, explica el fotógrafo al principio del video.

Así tomó agua

En la grabación, Nabor pregunta “¿Qué haces Julión?”, al ver al cantante meter las manos en un pequeño río.

“Limpiando el bebedero”, explica Álvarez.

Luego, el cantante, con una hoja bastante grande, arma un recipiente que utiliza como vaso para tomar agua: “Ahí está el vasito”, dice, y procede a llenarlo.

Entonces, Julión bebe todo el líquido del recipiente, y lo llena de nuevo para volver a hidratarse.

“Es totalmente tu vaso orgánico”, comenta Nabor.

“Sí tiene basurita, la verdad”, señala Julión antes de tomar el agua de un trago.

ADVERTISEMENT

Este video de inmediato generó miles de reacciones en TikTok, todas positivas hacia el artista de música regional, por ejemplo:

“Deberían hacer un reality ‘Supervivencia con Julión Álvarez’”, “Este compa sí sabe vivir su vida, aparte de todo muy humilde”, “Él no necesita presumir otros países, él presume su tierra natal”, “Hombre de rancho, sencillo y humilde”, “Eso es ser de rancho y no como varios que dicen ser, pero no lo son”, “La mejor agua viene de los manantiales cerca de la zona, un hombre de campo sabe dónde hay agua”, “Por eso me cae bien, por humilde el muchacho” y “Como cantante es muy bueno y como ser humano es único”.

Con Información de Comunicado