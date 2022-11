México.-Eric del Castillo ha levantado gran especulación debido a un video donde el actor de 88 años de edad no reconoce a su hija, la protagonista de «La reina del sur», Kate del Castillo, durante una reunión familiar.

Fue durante junio del año pasado cuando del Castillo sufrió una grave caída que lo llevó a ser hospitalizado al sur de la Ciudad de México, puesto que, aunque entró por su propio pie, el actor se encontraba débil.

Lo pasaron por la puerta de urgencias y no sabemos en este momento qué sea, pero sí se veía ella muy preocupada. Doña Kate (esposa) cruzó con Don Eric la segunda puerta de emergencia», señaló «Ventaneando» en aquel entonces.

Tras el tremendo susto, tanto Kate como su hermana Verónica informaron que ya se encontraba mejor, sin embargo, ahora el actor encendió las alarmas por un video compartido a través de TikTok.

En el clip se observa a Verónica y a su novio René de la Parra junto a Eric y su esposa Kate Trillo cenando en un restaurante, cuando de pronto Kate aparece para sorprender a su familia.

Lo que llamó la atención de algunos usuarios fue que mientras la señora Kate abrazó y besó a su hija emocionada, Eric la miró aparentemente desconcertado, por lo que preguntó a su otra hija, que quién era.

«¿Quién es?», dijo, a lo que Verónica respondió: «Tu hija». El actor no lo podía creer, así que volvió a preguntar: ¿Qué?.

Ante esto, Trillo le dijo: «Mira a qué amiga nos encontramos».

Posteriormente, se ve la sonrisa del actor quien se acerca a Kate para abrazarla.

Si bien hasta el momento, la familia no ha dado ninguna declaración con respecto al video ni tampoco aclaró o negó especulaciones sobre el estado de salud, algunos fanáticos de la famosa quedaron preocupados.

En anteriores ocasiones Eric ha externado que padece una enfermedad incurable:

Estoy mal de la mácula y me cuesta trabajo leer. No hay operación, nada qué hacer, pero nunca me voy a quedar ciego, jamás», contó.

Fuente Agencia