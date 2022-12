México.- Con una amplia trayectoria en los medios de comunicación deportivos y un gran recorrido por los foros de TV Azteca, así como en la actualidad en los ESPN, David Faitelson es uno de los periodistas más reconocidos de México, pero una ocasión, su carrera se iba a ver frenada por un despido de Ricardo Salinas Pliego. Sus inicios se dieron en la televisora del Ajusco junto a José Ramón Fernández, quien en una ocasión retó a los socios del dueño de la empresa, lo que desencadenó en un ‘monumental’ regaño a ambos comunicadores.

Todo comenzó luego de que el entonces lidera de Azteca deportes mencionó que Moisés Saba, quien falleció en 2010 y fue directivo del Veracruz, habría señalado que “a sus periodistas ‘los controlaba’”, motivo por el cual, Fernández preparó una editorial, junto a su pupilo, en respuesta a dichos comentarios. “Un día (con) José Ramón, había dicho Saba, que en paz descanse, directivo de Veracruz y de TV Azteca, que a sus periodistas ‘los controlaba’ y entonces en la noche José Ramón me estaba dictando una editorial y ahí nos la echamos”, inició el polémico comentarista en entrevista con el Escorpión Dorado.

La pieza que duró menos de un minuto causó el enojo de Salinas Pliego, y por su puesto de Moisés, quien al parecer había mostrado su molestia a su socio. Ambos periodistas fueron citados a la oficina del ‘patrón’ para recibir una reprimenda. “El periodismo libre está por encima de cualquier tipo de interés malévolo…’, ya sabes, todo maravilloso quedó muy bueno y ya lo metimos. El lunes llego al trabajo y me dicen ‘te están esperando en la oficina del señor Salinas Pliego”, dijo. “Eres un pendejo”: El regaño y despido a Faitelson Una vez afuera de la oficina de Ricardo Salinas Pliego, ambos comentaristas sabían para que eran llamados, por lo que la primera indicación de Joserra a Faitelson fue la de guardar silencio y no emitir palabra “Ya estaba José Ramón cuando llegué con una cara… ‘No digas nada, entra y todo di que sí’”: advirtió el maestro al pupilo antes de entrar al regaño. El dueño de TV Azteca reprodujo la pieza con el objetivo de insultar y poner una reprimenda más contundente a Faitelson, quien dio voz a la polémica editorial dirigida por su jefe. “Entramos y el señor Salinas: ‘Ustedes saben que Moisés Saba es mi socio, ¿verdad? Y ustedes le faltaron el respeto a mi socio y lo empezó a correr y ahí aparezco yo en el noticiario ‘Hechos’ con ‘el periodismo y los periodistas estamos por encima de cualquier interés’. Puso pausa y me dijo ‘tú eres un pendejo’, y así viendo el video se la pasó”, relató el oriundo de Israel.

Tras la finalización del curioso llamado de atención, Salinas Pliego se fue directamente contra David y lo despidió de la empresa, algo que José Ramón, quien recibió el indulto, no iba a permitir y consiguió una alternativa, pero incluso Faitelson ya se esteba preparando para su despedida, pues ya había ido “por la caja de cartón para sacar las cosas”. “Tú porque eres el más joven te vas de la empresa y tú José Ramón te voy a dar una oportunidad. Nos salimos y dice ‘espérame tantito’ y se metió José Ramón con Salinas Pliego y me dice ‘nos va a dar una oportunidad si Moisés Saba nos perdona”, agregó. El perdón de Moisés aba salvó a Faitelson Tras la plática con Salinas, los periodistas fueron a buscar Moisés Saba, quien tenía una oficina en el mismo edificio, para pedir disculpas y resolver la situación. “Entonces llegamos a la oficina de Moisés a dos puertas de la se Salinas Pliego. Dice la secretaria ‘un momento voy a anunciarlos señor José Ramón’ y él dice ‘a mí no me anuncies ¿dónde está el pinche Moisés?’”, recordó. David detalló que Fernández tenia una buena relación Saba, confianza que permitió conversar con él, por lo que al final recibieron el perdón del socio de su jefe. “Entra José Ramon y de dice ‘eres un hijo de … nos fuiste a acusar con el señor Salinas’. Moisés le dice ‘es que se pasan porque no tiene que hacer ese tipo de editoriales’. Al final dijo ‘bueno ya, ahí muere’”, contó.

Con información de Milenio