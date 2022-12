México.-Tras la reciente polémica en la que se vieron envueltas Maca Carriedo y Anahí, por los tuits que la presentadora escribió en contra de la cantante hace ya algunos años, Adela Micha habló sobre el tema y defendió a la presentadora.

Fue durante el programa de La Saga, donde Maca admitió que, en su momento, era una hater más de la ex integrante de RBD, pero luego comprendió que estaba equivocada al atacarla.

“Con mucha pena se lo dije, fue una hater más hace 10 años o más. A veces decimos cosas desde otro lugar, en otro momento de la vida, cuando te subes al tren del mame”, expresó.

Añadió que cuando Anahí mencionó lo de los tuits, ella no recordaba a qué se refería.

“Les juro que tuve que revisar todo. Cuando me dijo Anahí eso del Twitter, no entendí, la verdad es que no lo tenía en mente. Después vi algunas interacciones, le escribí a una persona que estaba arrobada allí y le dije: ‘¿Por qué hacemos esto? ¿Qué pasó?’ A veces soltamos las cosas y ahí las dejamos, pero hay que reconocerlo”, añadió Maca.

Ante esto, Adela Micha expresó que los comentarios de la presentadora se debieron a que en ese momento era más joven y no tenía consciencia de la fuerza de sus palabras.

“La cagast…, mana, pero en tu defensa, y no por que seas mi amiga, eras una pinch… jovencita pendej…; que sigues siendo muy joven, pero pendej…”, dijo.

Maca aclaró que esto de las redes sociales pueden llegar a facilitar que alguien pueda herir a otras con comentarios negativos.

“Con acceso a las redes sociales, en donde se dicen cosas porque puedes. Esa es la verdad”, mencionó.

Finalmente, declaró que ya se disculpó con Anahí y que todo esto quedó en el pesado.

Con Información de Redes