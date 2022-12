“Al otro día me llega la portada de una revista de que yo lo abandoné, pero él se fue tres veces, él me había pedido el divorcio tres veces, inocentemente creía que la revista había inventado eso, pero a partir de ese momento él empezó a decirme ‘es que tú me abandonaste’”, contó la famosa.

Desde aquellas portadas en donde la culpaban de la enfermedad del Solar y en donde la tachaban de mala mujer, en redes sociales los ataques misóginos en su contra estaban presentes. “Me dijeron zorra, inhumana, en mi cumpleaños hicieron un trending que se llamaba ‘Ingrid Coronado muérete’, no me puedo explicar cómo no me aventé por la ventana”, sentenció.

