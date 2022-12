El tiktoker sorprendió al admitir que a pesar de llevarse bien tanto con Cazzu como de Belinda no mantiene una amistad con Christian Nodal. Mencionó que aunque ha tenido la oportunidad de convivir con la cantante española, ha compartido mucho más con la rapera argentina.

«Afortunadamente tenemos una linda relación, pero no habíamos convivido tanto como esta vez, entonces estoy muy feliz porque la amo también mucho. Yo a las dos las amo la verdad porque de las dos me encanta su música, obviamente he convivido más con Cazzu».

Y añadió: «Sin embargo, Belinda también me ha apoyado bastante cuando la conocí en su evento de Shein, pues también fue súper accesible, nos abrazamos, nos fuimos a comer, entonces yo a las dos las amo mucho… Con Nodal no me llevo, también lo quiero y me gusta su música, pero no me llevo con él».

Fuente Agencia